Unfall auf der T10 führte am Montagabend zu Rückstau

Der Unfall ereignete sich am Montag, kurz nach 16.30 Uhr, bei der Einfahrt in die Schnellstrasse T10. Ein Motorradfahrer kam von Schachen her und fuhr unerwartet über die Kreuzung, um in Richtung Wolhusen zu fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem korrekt fahrenden Auto, welches in Richtung Malters unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde frontal erfasst und weggeschleudert. Der Lenker blieb unverletzt. Er wurde dennoch vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gefahren. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Schnellstrasse T10 musste für Bergungsarbeiten bis kurz vor 19 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Malters-Schachen.