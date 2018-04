Amts- und Wyberschiesset: Seit Freitag wird geschossen

Am Freitag ist auf dem Schiessstand Bunihus in Flühli der Amts- und Wyberschiesset gestartet. Vom 27. bis zum 30. April werden dort rund 1000 Schützinnen und Schützen erwartet. Schützenkönigin und Schützenkönig werden am offiziellen Tag vom 10. Mai proklamiert.