Der Wolf könnte sich im Gebiet Salwideli aufhalten

Eine Bewohnerin habe entsprechende Beobachtungen gemacht und auch Bilder des Tieres machen können, welche nun für die weiteren Abklärungen an die Fachstelle Kora weitergeleitet worden seien, so Amrein. Er hofft, dass bis Anfang kommender Woche Klarheit darüber besteht, ob es sich beim beobachteten Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Als Vorsichtsmassnahme wurde am Mittwoch ein SMS-Alarm für die Schafhalter ausgelöst, um diese über den Verdacht zu informieren.