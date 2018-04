In der dritten Liga siegte Entlebuch am Samstag zu Hause gegen Buttisholz 2:0. Wolhusen kassierte auf der Blindei eine 1:2-Niederlage gegen Schötz. In der vierten Liga gewann Schüpfheim in Knutwil 1:0. Escholzmatt-Marbach spielt erst am Mittwoch in Horw.