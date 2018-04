Da bis Montagmittag auf der Gemeindekanzlei in Hasle keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen sind, ist die von der CVP nominierte Isabelle Lustenberger-Emmenegger in stiller Wahl als Gemeinderätin gewählt. Die 41-jährige Lustenberger tritt per 1. September die Nachfolge von Sara Haas-Duss an.