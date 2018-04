Seit Oktober 2017 ist Robert Shako als Pfarrer in der Kirchgemeinde Escholzmatt tätig. Er ist in Omendjadi in der Demokratischen Republik Kongo aufgewachsen. Am vergangenen Freitag lud er zusammen mit dem Pfarreirat zu einem Informationsabend mit kongolesischer Verköstigung in den Pfarrsaal.