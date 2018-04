Unter dem Motto "Stammtisch-Geschichten" lud der Jodlerklub Schüpfheim am Mittwoch in den Gemeindesaal Adler ein. Zwischen abwechslungsreichen Jodelliedern wurden lustige Stammtischgespräche szenisch amüsant dargeboten. Die Konzerte werden am Freitag und Samstagabend wiederholt.