Weisser Sonntag in Doppleschwand, Flühli, Sörenberg und Geiss

In vier Doppleschwand, Flühli, Sörenberg und Geiss feierten 37 Mädchen und Knaben am letzten Sonntag die erste heilige Kommunion. Die eindrücklichen Messfeiern wurden gestaltet zu den Themen «Wir gehören zusammen – Jesus ist unsere Mitte», «Ich bin da, wo du bist» und «Mit Jesus am gleichen Tisch».