Über 250 Erstkommunionkinder begingen am Wochenede in der ­Region den Weissen Sonntag. Zu Themen wie «Wie Fische im Wasser, so leben wir mit Gott», «Jesus mit uns in Gottes Garten» oder «Gottes Regen­bogen» und vielen anderen hatten sie sich auf ihre erste heilige Kommunion vorbereitet.