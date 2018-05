Scharenweise reisten bereits am frühen Samstagvormittag Besucherinnen und Besucher nach Escholzmatt an den beliebten Kräuter- und Wildpflanzenmakt. An 70 Ständen wurde ein reichhaltiges Angebot präsentiert, nebst vielen Kräutern und Pflanzen auch viel Handwerk und regionale Produkte.