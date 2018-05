Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde in Ebikon die Raiffeisenbank überfallen. Verletzt wurde niemand. Der Täter ist geflüchtet. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Der Unbekannte ist ca. 1.80 Meter gross, hat eine feste Statur und trägt einen Vollbart. Hinweise direkt an Tel. 041 248 81 17