49 Stimmberechtigte haben am Mittwoch an der Gemeindeversammlung Hasle alle Geschäfte einstimmig genehmigt, u. a. einen Sonderkredit von 790'000 Franken für die Sanierung von Gemeindestrassen. Rolf Wyss und Markus Schnider sind neu in der Controlling-Kommission; Pirmin Bucher ist neuer Präsident.