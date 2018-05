Luzerner Gemeinden wollen Probleme des Kantons nicht alleine lösen

Denkbar wären Kürzungen von Schulbeiträgen, wenn in einer Gemeinde geforderte Klassengrössen nicht erreicht werden, zumal es sich bei der Volksschule um den grössten Posten für die Gemeinden handle.

Auch mehr Steuereinnahmen führt der VLG ins Feld. Diesbezüglich könnte bereits die Vorlage der Dividendenbesteuerung, die derzeit beim Bund liege, Linderung verschaffen. Bereits vorgesehen ist ein Steuerfussabtausch. Der Kanton würde seinen Steuerfuss um eine Zehntelseinheit erhöhen, die Gemeinden ihre Steuerfüsse senken.

Der VLG steht hinter dieser Lösung, auch wenn es sich in seinen Augen um einen Eingriff in die Gemeindeautonomie handelt. Anders sei es aber nicht machbar, da sonst einzelne Steuerzahler zu stark belastet würden, was die Vorlage gefährden könnte.