Polizeihund spürt in Luzern mutmasslichen Autoknacker auf

Um 4 Uhr in der Früh schlug ein Anwohner in der Luzerner Neustadt Alarm: Er hatte am Kaufmannweg verdächtige Geräusche wahrgenommen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Und tatsächlich fanden die Einsatzkräfte bei einem Kontrollgang ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe vor.

Der Polizeihund Quando konnte ab dem aufgebrochenen Auto eine Fährte aufnehmen, die ihn bis zur Moosstrasse führte. Dort hielt die Polizei einen verdächtigen Mann an und nahm ihn fest. Es handelt sich um einen 30-jährigen Algerier. Gegen ihn besteht zudem eine gültige Einreisesperre in die Schweiz.