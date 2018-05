1

Amts- und Wyberschiesset: Festumzug wird abgesagt

Der Festumzug des Amts- und Wyberschiesset 2018 an Auffahrt, 10. Mai, findet aufgrund der sehr schlechten Wetterprognosen nicht statt, dies teilte das OK am Dienstagabend mit. Der Festakt mit der Proklamierung von Schützenönigin und -könig findet neu um 14 Uhr in der Pfarrkirche Schüpfheim statt.