Am Samstag fand in der Hackenrüti in Wolhusen das vierte Töfflitreffen statt. Rund 160 Töfflifahrer nahmen den Weg nach Wolhusen unter die Räder und präsentierten ihre herausgeputzten Töffli. Am Nachmittag begingen die Teilnehmer auf die 30 Kilometer lange Rundfahrt Richtung Willisau.