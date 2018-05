1

LBG Escholzmatt/Marbach: Mit neuer Geschäftsleitung Zukunft positiv angehen

Die landwirtschaftliche ­Baugenossenschaft Escholzmatt/Marbach blickte an der Versammlung vom Mittwoch auf ein nicht einfaches ­Geschäftsjahr zurück. Der um zwei Mitglieder ergänzte Vorstand will mit einem Dreiergremium in der ­Geschäftsleitung die Zukunft ­erfolgreich meistern.