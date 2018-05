Verwaltungsratat und Geschäftsleitung blickten an der GV vom Montag auf ein erfolgreiches erstes Jahr nach der Umwandlung des WPZ in eine AG zurück. Heimleiter Guido Schumacher (Bild) wird im Herbst 2019 in Pension gehen. Statt einer Sanierung des Pflegezentrums wird ein Neubau ins Auge gefasst.