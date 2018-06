Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 5. Juni, nach 17 Uhr, in Malters. Ein Mann reinigte einen Motorfahrradauspuff, indem er diesen mit Feuer ausbrannte. Dabei kippte ein Benzinbehälter um, woraufhin seine Kleider Feuer fingen. Der 56-jährige wurde per Rega zum Universitätsspital Zürich geflogen.