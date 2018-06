Am Wochenende fanden mit dem Luzerner Kantonalen Musiktag die letzten beiden Festtage in Eschenbach statt. 13000 Besucher verfolgten die Konzertvorträge und die Parademusik. Dabei holte die Brass Band Feldmusik Marbach in ihrer Stärkeklasse den ersten Rang (im Bild Bruno Wigger mit dem Pokal).