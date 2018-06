Sagenhaftes Gezwitscher - Abenteuer am Bach, so heisst der Abenteuerpfad, der am Wochenende vom 16./17. Juni eröffnet wird. Er führt von der Bergkäserei Marbach entlang dem Schonbach bis zum Arche-Hof in Schangnau. Autorin Gaby Kaufmann hat dazu eine Bilderbuch-Geschichte geschaffen.