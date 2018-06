An der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle vom 19. Mai war der 19-jährige Anton Rieger als Koch der renommierten Catering-Firma des Schweizer Starkochs Anton Mosimann dabei. Per Telefon erzählte er dem EA von diesem speziellen Einsatz. – Mehr dazu in der EA-Ausgabe vom 2. Juni.