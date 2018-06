Hanfindooranlage in Wolhusen entdeckt

Die Luzerner Polizei hat am Donnerstag in Emmenbrücke in einem Bastelraum eine weitere Hanfindooranlage mit 125 Pflanzen entdeckt und ausgehoben. Die drei mutmasslichen Betreiber wurden danach in Luzern und Emmenbrücke festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung in Luzern konnte die Polizei mehrere tausend Franken Bargeld und Utensilien für den Betrieb einer weiteren Hanfindooranlage sicherstellen. Bei den Betreibern handelt es sich um drei Schweizer. Sie sind zwischen 19 und 28 Jahre alt und wohnen im Kanton Luzern.