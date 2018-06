Der 37-jährige Peter Bader wird am 1. August als Pastoralassistent im Pastoralraum Mittleres Entlebuch arbeiten. Der aus dem Raum Olten stammende Theologe schloss erst kürzlich sein Masterstudium in Theologie in Luzern ab. Wohnen wird er im Pfarrhaus Flühli, arbeiten im Pfarrhaus Schüpfheim.