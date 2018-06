Am Abendschwinget in Lungern stiess der 24-jährige Reto Fankhauser aus Hasle bis in den Schlussgang vor, wo er dem Obwaldner Stefan Ettlin unterliegen musste. Während sich Fankhauser auf dem Ehrenplatz einreihte, klassierten sich Josef Portmann, Wiggen, und Urs Doppman, Romoos, im dritten Rang.