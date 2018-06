Schüpfheim: WM-Stübli verwandelt sich in Hexenkessel

Der 2:1-Sieg der Schweiz gegen Serbien an der Fussballweltmeisterschaft in Russland entfachte im WM-Stübli der «Ämmeruugger» am letzten Freitag grosse Euphorie – so zum Beispiel bei den jungen «Fussballexperten» Manuel Studer (links) und Nick Hodel (rechts).