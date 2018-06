Schwingen: Joel Wicki holt sich Eichenlaub in Herisau

Der 21-jährige Sörenberger Joel Wicki wurde als Gast am Nordostschweizer Jubiläumsschwingfest in Herisau in den ersten vier Gängen hart angefasst. Er verlor gegen Sieger Armon Orlik und später gegen Daniel Bösch. Mit zwei Maximalnoten im Ausstich verdiente er sich aber das angestrebte Eichenlaub.