Am Dienstag nahmen über 50 Verwaltungsangestellte, Gemeindearbeiter und Gemeinderäte aller sieben Entlebucher UBE-Gemeinden an einer regionalen Weiterbildung in Schüpfheim teil. Dabei präsentierten die Gemeinden auch aktuelle Projekte; im Bild Guido Küng aus Flühli.