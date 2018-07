Am vergangenen Samstag starteten 1200 Töfflifahrerinnen und Töfflifahrer zum neunten Red-Bull-Alpenbrevet in Sarnen. Die Strecke führte über Glaubenbielen, durch das Entlebuch und zurück über den Glaubenberg nach Sarnen. In Sörenberg gab es für die Töfflifans einen verdienten Boxenstopp