Der 23-jährige Romooser Urs Doppmann verzeichnete am Abendschwinget in Fankhaus am Freitag einen starken Auftritt und brillierte mit dem Ehrenplatz. Mit sechs gewonnenen Gängen liess sich der Berner Oberländer Eidgenosse Simon Anderegg als verdienter Festsieger feiern.