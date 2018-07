Am Donnerstagnachmittag ist es in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach zwischen Kuhrüti und Obermatt zu einem Flurbrand in Waldrandnähe gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unbekannt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen und mahnt aufgrund der Trockenheit zur Vorsicht beim Feuern.