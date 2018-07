Am Freitagmorgen ist es im Gebiet Mösle in Grosswangen zu einem Arbeitsunfall mit einem Mähdrescher gekommen. Beim Umladen von Raps auf einen Anhänger geriet ein Mann im Laderaum des Mähdreschers in die Förderschnecke; er wurde schwer verletzt ins Spital geflogen, wo er verstarb.