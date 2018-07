Über 4000 junge Frauen und Männer aus dem Kanton ­Luzern haben in den letzten Wochen an einer Diplomfeier ihr Abschlusszeugnis erhalten. Nicht so die Strassenbauer – sie erhielten das Diplom per Post; eine Feier gab und gibt es heuer nicht. – Mehr darüber im EA vom 20. Juli.