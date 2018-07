1

Verkehrsunfall auf der Schnellstrasse H10 zwischen Malters und Wolhusen

Ein Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen in Richtung Wolhusen und kam aus noch nicht geklärten Gründen mit seinem Auto auf die linke Fahrbahn. Dabei touchierte er einen Lieferwagen und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht und wurde ins Spital gebracht.