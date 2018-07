Thomas Küng, kantonaler Fischereiaufseher, war in den vergangenen Wochen aufgrund der anhaltenden Trockenheit vorwiegend mit Abfischen beschäftigt. Der EA hat ihm am Mittwoch beim Umsiedeln vonBachforellen aus dem Ballenbach in Escholzmatt über die Schultern geschaut. – Mehr im EA vom 20. Juli.