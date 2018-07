1

2600 Personen besuchten das kantonale Pfadilager LUpiter in Escholzmatt

Am Samstag besuchten 2600 Angehörige das Kantonslager LUpiter18. Viele reisten gestaffelt per Bus oder mit der Bahn an, lobten die perfekte Organisation und waren begeistert vom riesigen Lagerplatz mit den imposanten Bauten. Die Pfader geniessen noch bis zum 28. Juli das Lagerleben in der UBE.