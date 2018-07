Der Wolhuser Gemeinderat hat Susanne Egli-Käslin als Nachfolgerin des zurückgetretenden Martin Huwiler in die Umweltskommission gewählt. Zudem bleibt die Wolhuser Gemeindeverwaltung in den Sommerferien, vom 9. Juli bis 17. August, am Montag-, Dienstag-, Mittwoch-, und Freitagnachmittag geschlossen.