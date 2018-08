In einer unspektakulären Partie verlor Schüpfheim am Samstag klar mit 1:4. Triengen gelang es, ohne viel Aufwand zu betreiben, mit einer 1:0-Führung in die Pause zu gehen. Schüpfheim versuchte in der zweiten Hälfte nochmals in die Partie zu finden, blieb aber in der Offensive zu harmlos.