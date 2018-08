Auffahrunfälle auf der Sommerbobbahn in Sörenberg am letzten Sonntag

Um das Brienzer Rothorn hatten sich Gewittertürme gebildet, worauf es bei der Bergstation leicht geregnet hatte. Bei der Talstation blieb es hingegen trocken. Durch die Nässe in der Metallbahn verloren die Bremsen der Rodelschlitten teilweise ihre Wirkung. Dies führte zu Auffahrunfällen. Dabei erlitt ein dreijähriges Mädchen eine Fraktur am Bein. Dieses wurde durch Privatpersonen ins Spital gefahren. Ein sechsjähriges Mädchen wurde mit unbestimmten Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen. Eine 26-jährige Frau erlitt eine Schnittwunde an der Hand und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Ein 34-jähriger Mann erlitt eine Verletzung am Rücken. Er wird sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben.

Ermittlungen zu den Unfällen seitens der Polizei sind am Laufen.