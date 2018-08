Baubeginn für Zentralschweizer Sterbehospiz in Littau im September

Das Hospiz Zentralschweiz hat im Februar 2017 vom Kanton Luzern den Pflegeheimstatus erhalten. Jeweils ein Bett aus den Kantonen Obwalden, Nidwalden und Uri seien gesichert, drei Betten aus dem Kanton Zug in Verhandlung.

Die Pläne für ein Sterbehospiz in der Zentralschweiz wurden bereits 2014 bekannt gegeben. Ursprünglich hätte das Hospiz am Rande der Luzerner Altstadt an der Museggstrasse im Dezember 2016 eröffnet werden sollen. Weil ein Umbau der Wohnung statt zwei rund vier Millionen Franken gekostet hätte, entschied sich die Stiftung, einen neuen Standort zu suchen.