Thomas Lustenberger, Sara Haas (beide Hasle) und Guido Zihlmann (Wolhusen) – drei Gemeinderäte, eine Gemeinsamkeit: Sie traten ihre Ämter vor zehn Jahren an und haben am Freitag, 31. August, den letzten Arbeitstag. In ihrer letzten Arbeitswoche haben sie mit dem EA auf ihre Amtszeit zurückgeblickt.