Drei Siege für Entlebucher Reiter am Vereinscup-Finale des ZKV

Am 24. und 25. August fand in Schüpfheim das Vereinscup-Finale des Zentralschweizerischen Kavallerie- und Pferdesportverbandes (ZKV) statt. Neben Kurt Reinhard, Rengg, und Julia Emmenegger aus Escholzmatt ritt auch die Luzernerin Sibille Duss in ihrer Kategorie auf den ersten Rang.