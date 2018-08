Eine Schulklasse wurde in Doppleschwand von der schnell ansteigenden kleinen Emme überrascht

Am Dienstagmittag war eine Schulklasse aus dem Kanton Luzern auf einer Wanderung entlang der kleinen Emme. Im Gebiet wo die Fontanne in die kleine Emme fliesst, wurde die Wandergruppe (39 Sekschüler und vier Begleitpersonen) vom stark ansteigenden Gewässer überrascht und geriet in Not. Dank einem Grossaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Ambulanzteams und der Rega konnten alle aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit gebracht werden. Einige Schüler haben sich leicht verletzt. Sie werden von einem Care-Team betreut. Die Luzerner Polizei rät Gewässer gut im Auge zu behalten und sich bei hohen Wasserständen von Flüssen und Bächen fern zu halten.