Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe wird aufgehoben

Aufgrund der grösseren Regenmengen der letzten Tage und den kühleren Temperaturen wird das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe im Kanton Luzern nach Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen per sofort aufgehoben. In den nördlichen Teilen des Kantons ist aber weiterhin grosse Vorsicht geboten.