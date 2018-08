Neuenkirch, A2: Überladener Personenwagen angehalten

Der Personenwagen konnte durch die Polizei in Neuenkirch gesichtet und in Emmenbrücke angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass das Gesamtgewicht des Autos um 325 Kilogramm überschritten war. Der griechische Fahrzeuglenker musste einen Teil der Ware abladen. Der Autofahrer wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.