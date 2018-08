Am Samstag, 17. August, starten die regionalen 3.-Liga-Mannschaften in die neue Meisterschaft. Entlebuch spielt zu Hause gegen Ruswil, während Aufsteiger Schüpfheim den Gast aus Triengen empfängt. Wolhusen trifft ebenfalls in einem Heimspiel auf Buttisholz. – Mehr im EA vom 17. August.