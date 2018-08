Schüpfheim: Wochenende mit Radbergrennen und Biosphäre-Bike-Marathon

Am vergangenen Wochenende drehte sich in Schüpfheim alles um den Radsport. Begeisterte Biker konnten entweder am Radbergrennen vom Samstag oder am Biosphäre-Bike-Marathon vom Sonntag teilnehmen. 35 Teilnehmer starteten am Bergrennen, 100 Fahrerinnen und Fahrer am Marathon ohne Zeitmessung.