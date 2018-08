1

Eine Schulklasse wurde in Doppleschwand von der schnell ansteigenden kleinen Emme überrascht

Am Dienstagmittag ist eine Schulklasse in Doppleschwand auf einer Wanderung von der stark ansteigenden Emme überrascht worden. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz. Alle konnten rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich gerettet und in Sicherheit gebracht werden.