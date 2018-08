Schwingerkönig Matthias Sempach tritt zurück

Der Berner Schwingerkönig Matthias Sempach hat entschieden, seine Karriere als Schwinger zu beenden. Dies gab er am Freitag an einer Pressekonferenz bekannt. Laut Sempach sei es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, an der Spitze mitzuschwingen und Schwingfestsiege zu erkämpfen.