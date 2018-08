1

Einfamilienhaus in Malters brannte am Montag nieder

Ein Einfamilienhaus ist am Montagmorgen in Malters in Vollbrand geraten. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Im Einsatz standen rund 70 Eingeteilte der Feuerwehr Malters-Schachen sowie ein Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehr Emmen.